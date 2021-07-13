Texas'ta oy verme işlemlerinin zorlaşacağı yeni tasarının özel oturumuna katılmayan Demokrat siyasetçiler, Washington DC'ye gitti

ABD'nin Texas eyaletinde Demokrat siyasetçiler, Cumhuriyetçilerin istediği, eyalette oy verme süreçlerini zorlaştıracak yeni tasarıya ilişkin özel oturuma katılmamak için Washington DC'ye gitti.

Texas'te Cumhuriyetçiler, posta yoluyla oy vermek için yeni kimlik, 24 saat ve arabayla oy vermeyi yasaklamak ve partili seçim gözlemcilerinin önünü açmak gibi maddelerin yer aldığı bir seçim yasası tasarısı sundu.

Texas'ta, şu anda da online seçmen kaydına ve herkesin posta yoluyla oy kullanmasına izin verilmiyor. Posta yoluyla sadece 65 yaş üstü, engelliler ve çeşitli kriterleri yerine getirenler oy verebiliyor. 2020 seçimlerinde en düşük katılım oranlarından biri Texas'tan çıkmıştı.

Eyalette oy vermenin daha da zorlaştırılmasına ilişkin Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında fikir ayrılıklar mayıs ayından bu yana sürüyor. Mayıs sonunda Demokratlar, bir oturum sırasında oy verme yasasının önceki haline tepki göstererek salondan çıkmıştı.

Yeni tasarıya ilişkin Cumhuriyetçilerin düzenlediği özel oturum öncesi ise Demokratlar, bir özel uçakla Washington DC'ye gitme kararı aldı.

Eyaletin temsilciler meclisindeki Demokratlardan yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mücadelemizi ülkenin başkentine taşıyoruz"

Demokrat siyasetçiler, Kongre'ye seçmen erişimlerini çeşitli yönlerden genişleten yasayı geçirmesi için çağrı yaptı.