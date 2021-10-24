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Dünya

Texas'ta öğrenciler erkek çocukların saç uzatma yasağına karşı dava açtı

24 Ekim 2021 13:45

ABD’nin Texas eyaletinde yedi öğrenci, eyaletin erkek çocuklarının saç uzatmasını yasaklayan kuralına karşı dava açtı.

BBC’de yer alan habere göre, geçen ay Texas’ın Magnolia bağımsız okul bölgesinde dokuz yaşında bir çocuğun saçının uzun olması nedeniyle bir ay uzaklaştırma alması ve tenefüslerinin kaldırılması tepki çekti.

Uzaklaştırılan öğrenci ve 7-17 yaşları arasında 6 öğrenci, yasağın cinsiyet ayrımcılığı yasasını ihlal ettiğini belirterek dava açtı.


Eyalet yetkilileri, davanın incelemeye alındığını söyledi.

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