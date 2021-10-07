Texas'ta kürtaj yasağına mahkeme engeli

ABD’de bölge yargıcı Robert Pitman, Texas eyaletindeki tartışmalı kürtaj yasasının geçici olarak yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.

Texas’ta altı haftadan sonra kürtajı yasaklayan yasa, ABD’nin en katı kürtaj yasası olarak tartışılıyor. Yargıç Pitman, 113 sayfalık kararında kürtaj yasasının yürürlüğe girdiği 1 Eylül’den bu yana kadınların Anayasa’da korunduğu şekilde hayatları üzerinde kontrol sağlamalarının yasa dışı bir şekilde engellendiğini yazdı. Yargıç, şöyle devam etti: “Bu mahkeme, bu haktan mahrumiyeti bir gün daha uygulamayacak”

Texas’ta klinikleri olan Whole Women’s Health isimli kuruluş, en yakın zamanda kürtaj işlemlerine devam edeceklerini belirtti.

ABD’de Joe Biden yönetimi, muhafazakâr çoğunluklu Yüksek Mahkeme’nin Texas’taki yasaya itirazlar konusunda adım atmamasıyla harekete geçmişti. Adalet Bakanlığı, yasanın durdurulması için acil dilekçe vermişti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bu geceki karar, Texas eyaletinde kadınların anayasal haklarını geri kazanmaya yönelik önemli bir adımdır. Mücadele hem Teksas'ta hem de bu ülkedeki kadın haklarının şu anda saldırı altında olduğu birçok eyalette daha yeni başladı” ifadelerini kullandı.

ABD Bölge Yargıcı Robert Pitman'ın emri, şimdiye kadar Senato Bill 8 olarak bilinen Teksas yasasına ilk yasal darbe oldu.

Texas’ta kadınların altı haftalık hamilelikten sonra kürtaj yaptırmasını yasaklayan yasa, Cumhuriyetçi politikacılar tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştı.