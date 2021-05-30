Texas'ta 117 sağlık çalışanı, Koronavirüs aşısını zorunlu kılan hastane yönetimine dava açtı

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ABD'nin Texas eyaletindeki bir hastanede 117 sağlık çalışanı, hastane yönetiminin Koronavirüs aşısını zorunlu kılmasına karşı dava açtı. Sağlık çalışanları, aşının zorunlu tutulmasının hukuka uygun olmadığını savundu.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, aşı olmak isteyen herkesin olabileceği ABD'de, bazı iş yerlerinin aşılanmayı zorunlu kılması tartışılıyor. Teksas eyaletinde Houston Methodist hastanesi de sağlık çalışanlarının Koronavirüs'e karşı aşı olmasını zorunlu kıldı. 117 sağlık çalışanı bir araya gelerek, karara karşı dava açtı.

Dava, Houston'dan avukat ve muhafazakâr aktivist Jared Woodfill tarafından açıldı. Şikayette, hastanenin aşı zorunluluğunun, "Nuremberg Code" olarak bilinen, insanların rızası olmadan üzerlerinde deney yapılmasını önlemek için tasarlanan etik standartları ihlal ettiği savunuldu.

"Aşılar 'deneysel' değil; absürt bir iddia"

Mahkemeye sunulan şikayette "Methodist Hastanesi, çalışanlarını kobay olmaya zorluyor" ifadeleri yer aldı. Öte yandan uzmanlar, aşıların 'deneysel' ya da 'test edilmemiş' olmadığı gerekçesiyle bu ifadenin doğru olmadığını belirtti. Yale Üniversitesi'nden bağışıklık uzmanı Akiko Iwasaki "Bu iddialar oldukça absürt. mRNA aşılarının Faz 3 klinik testlerine on binlerce insan katıldı ve hiç güvenlik endişesi bulunmadı" dedi.