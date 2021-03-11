Texas ekibi, 40 bin kişilik stadyumunu %100 kapasite ile açıyor

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Geçen haftalarda maske zorunluluğunu kaldıran ABD'nin Texas eyaletinin beyzbol takımı Texas Rangers, yeni MLB sezonunda Arlington'daki stadyumunun taraftarlarına %100 kapasite ile açık olacağını söyledi.

Yaklaşık 40 bin kişilik kapasitesi olan Globe Life Field'daki son iki sezon öncesi karşılaşmasında tüm koltuklar satılırken, sezon açılışından sonraki karşılaşmalarda bazı bölümlerde "sosyal mesafeli oturma" imkanı tanınacağı belirtildi.

CBS Sports'un haberine göre kulubün beyzbol operasyonları başkanı konuyla ilgili açıklamasında, "Valiliğin Globe Life Field'ı 2021 sezonunun başında tamamen açılmasına izin vermesi The Rangers'ı motive etti" dedi.

Rangers, karşılaşmaları izlemeye stada gelen herkesten maske takmalarının isteneceğini belirtti.