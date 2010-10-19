'Tevnepir Mirov' artık patentli bir marka

T24- Türkiye'de ilk kez Kürtçe marka başvurularına onay verildi. Tevnepir Mirov (örümcek adam), Keçka Kurda (Kürt Kızı), Keçka Şirin (Şirin Kız), Türk Patent Enstitüsü'nden (TPE) resmen onaylı.





Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün duyurusuna göre patent ve markanın kendine özgü bir dili var ve hangi dilde olduğunun bir önemi yok. Ergün, "Biz bu markaları tescil ederken bu dile uygunluğuna bakarız. Kürtçe marka tescilleri de yapılmıştır. Türkçe marka tescilleri de yapılmıştır" dedi.



Sanayi Bakanı Ergün, aynı zamanda şöyle konuştu: "Sadece Türk, sadece Kürt, sadece Laz, sadece Çerkez gibi bütün, çok geniş kitlelere ait olan bazı kavramları firmasına ait kavramlar haline getirmelerine de izin vermedik. Bu istikamette yapılan başvurular var. Bu başvurular rededilmiş. Ama Kürtçe olan, Türkçe olan, başka dillerde olan, hiçbir dilde olmayan markaların tescili yapılmıştır. Kürt Star, Tevnepir Mirov (örümcek adam), Keçka Kurda (Kürt Kızı), Keçka Şirin (Şirin Kız), Maşin (otomobil),Cengawer (Savaşçı), Ciwane Şerwan (genç savaşçı), Roj ve Rojin gibi Kürtçe olarak yapılan marka başvuruları tescil edildi. Cola Turka marka başvurusunda tereddütler oluştu, bu yüzden konu mahkemeye gitti ve mahkeme bu markaya tescil verdi. Scotch Viski'nin marka tescili de TPE tarafından yapıldı. Hellim Peyniri Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın başvurusu üzerine coğrafi işaret olarak tescillendi. Kadınbudu Köfte, Hanım Göbeği ve Dilber Dudağı gibi geleneksel Türk yemeklerinin isimlerinin tescillerine engel bir durum yok, müstehcen iddiaları geçersiz."



Bakan Ergün patent başvurularının ilginçliğine vurgu yapıyor ve ekliyor: "Mesela son dönemde, parmak izinden yüz, yüzden parmak izi tanıyan biometrik bir sistem patent almıştır. Yine patinaj önleme düzenekleri için bir merkezi sıkma sistemi ve buna sahip bir patinaj önleme düzeneği patent almıştır. Bu buluş, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü açısından son derece kıymetli olabilir. Hepimizin evde ve iş yerinde sıkça karşılaştığı sorunlardan birisi, uzaktan kumandayı kaybetmektir. Son dönemde patent alan kaybolmayan kumanda sistemiyle yakında bu sorunun da çözülmesi mümkün olacak gibi görünüyor."



Bu yıl patent alan ürünler arasında Bartın İşi Tel Kırma, Boyabat Çemberi, Oltu Cağ Kebabı, Edirne Tava Ciğeri, Terme Pidesi, İskilip Dolması, İskilip Turşusu, Akçaabat Köftesi, Hellim Peyniri, Denizli Leblebisi, Taşköprü Sarımsağı, Rakı ve İznik Çinisi gibi 13 coğrafi işaret de var.