Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu: 'Belediyeyi 17 milyon TL zarara uğrattı’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu hakkında belediyeyi 17 milyon TL zarara uğrattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Esenler Belediye Meclisi'nin CHP’li Üyesi Kemal Şahin, Tevfik Göksu ve belediye yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusunda, Esenler Belediyesi’nin geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AKP ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın’ın şirketine devrettiğini ve bu şekilde de milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği belirtti. Şahin, görevini kötüye kullanan ve kamu zararına neden olan AKP’li Göksu ile ilgililer hakkında soruşturma başlatılarak haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

"Mevzuata aykırı"

CHP'li Şahin suç duyurusunda milyonlarca liralık geri dönüşüm vurgununa ilişkin şunları sıraladı:

“Esenler Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi işi gelir getirici bir faaliyet olmasına rağmen, Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale ile verilmesi gerekirken belediye tarafından ihalesiz olarak 2010 yılında İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi’ne devredilmiştir. Atık toplama işinin ihalesiz ve bedelsiz devrini belediyeyi zarara uğrattığı Sayıştay’ın 2019 ve 2020 yılı denetim raporlarında da defalarca belirtilerek belediye başkanlığı uyarılmıştır. Ancak uygulamada hiçbir değişiklik yapılmayarak atıp toplama işi aynı firmaya verilmeye devam edilmiştir.

İstanbul ve Türkiye'deki birçok belediye atık toplama işini ihale yolu ile ya da kiralama yoluyla verdiği firmalardan ciddi gelir elde etmektedir. Esenler ile nüfusu ve bütçe olarak yakın özelliklere sahip Avcılar Belediyesi atık toplama işinden ayda 118 bin TL ve yılda 1 milyon 419 bin TL +KDV gelir elde etmektedir.

Esenler Belediye Başkanı ve diğer ilgililer atık toplama işini mevzuata aykırı olarak ihale yoluyla vermeyerek kamu zararına neden olmuşlardır. Avcılar Belediyesi’nin yaptığı sözleşme dikkate alındığında belediyeye yıllık 1 milyon 419 bin TL+ KDV ödenmektedir. Bu uygulamanın 2010 yılından beri devam ettiği düşünüldüğünde Esenler Belediyesi’nin atık toplama işi nedeni ile 12 yılda uğradığı zarar 17 milyon 39 bin TL + KDV olmuştur.”

12 yıldır bedelsiz işletiliyor

Esenler Belediyesi, ilçe geneli geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplaması işini, 2010 yılında eski AKP Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın ve akrabalarının ortağı olduğu İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi’ne verdi. Üstelik belediye, Sayıştay’ın tüm itirazlarına rağmen, 12 yıldır tesisi işleten AKP’li Aydın’ın şirketinden hiçbir ödeme almadı.

Tesisin bedelsiz şekilde devredilmesi, Sayıştay’ın da dikkatini çekmişti. Sayıştay 2019 yılı Esenler Belediyesi Denetim Raporu’nda şu ifadelere yer verildi: “Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerinin bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hizmetlerin belediye tarafından yapılmaması veya yapılamaması durumunda, ihale mevzuatına uygun olarak bedel alınarak kiraya verilmesi kamu yararına olacaktır.”