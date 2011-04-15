-TEVFİK ARİF SERBEST ANTALYA (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona yatına düzenlenen fuhuş baskınıyla ilgili açılan davada, 2'si tutuklu 4 sanık 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılırken, Kazak asıllı iş adamı Tevfik Arif'in de aralarında bulunduğu 6 sanık beraat etti. Antalya Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ekim 2010'da Muğla açıklarındaki Savarona yatında fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla ilgili açılan ve 20 Aralık 2010 tarihinde başlayan ve 5 ay süren yargılama, dördüncü duruşmada tamamlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Musa Çelik ve Gündüz Akdeniz ile tutuksuz sanıklardan Kazak asıllı iş adamı Tevfik Arif, Erkan Akdeniz, Kemal Tokay, Eldar Baidgliev ve Ekaterine Maisuradze katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Piroğlu, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı Piroğlu, tutuklu sanıklar Musa Çelik ve Gündüz Akdeniz ile Kemal Tokay ve Erkan Akdeniz'in, TCK'nın 227. maddesine göre, ''Fuhşa aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek'' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer 6 sanığın ise tüm suçlardan beraatını talep etti. -''ADALETE GÜVENİYORUM''- Mütalaaya ilişkin görüşleri sorulan sanıklar ve avukatları, haklarındaki tüm suçlamaları reddederken, beraat talebine katıldıklarını bildirdi. Cezalandırılmaları talep edilen 4 sanığın avukatları da beraat talebinde bulunurken, ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi isteminde bulundu. Tutuklu sanıklar Gündüz Akdeniz ile Musa Çelik, 7 aydır tutuklu olduklarını hatırlatarak, tahliye ve beraat taleplerini yineledi. Yargılandığı, 'İnsan ticareti yapmak'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''Fuhşa aracılık yapmak'' suçlamalarından beraatını talep edilen ve ilk duruşmada tahliye edilen tutuksuz sanık Kazak asıllı iş adamı Tevfik Arif de son savunmasında, ''Adalete güveniyorum'' dedi. -MAHKEMENİN KARARI- Mahkeme heyeti, savunmaların ve taleplerin ardından kararını vermek üzere müzakere için duruşmaya yaklaşık 20 dakika ara verdi. Aranın ardından Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Zeki Söğüt, heyetin oy birliğiyle aldığı kararı açıkladı. Söğüt, tutuklu sanıklar Gündüz Akdeniz ve Musa Çelik ile tutuksuz sanıklardan Kemal Tokal ve Erkan Akdeniz'i, ''fuhşa aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek'' suçundan, TCK'nın 227/2 maddesine göre önce 2'şer yıl hapis ve 240'ar gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını dikkate alıp cezalarda indirim uygulayarak, 4 sanığı 1 yıl 8'er ay hapis ve 8'er bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme Başkanı Söğüt, sabıkalarının bulunmaması ve yeniden suç işleyeceklerine yönelik kanaate varılmamış olması nedeniyle sanıklar hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla cezalarının 5 yıl süreyle ertelendiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, 7 aydır tutuklu olan Musa Çelik ile Gündüz Akdeniz'i de tutuklulukta geçen süreleri dikkate alınarak, tahliyesine karar verdi. -BERAAT KARARLARI Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Kazak iş adamı Tevfik Arif, Eldar Baidgliev, Ekaterine Maisuradze, Ebubekir Sıddık Tekin, Veysi Avcı ve Hülya Erdoğan'ın da beraatına karar verdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Zeki Söğüt, karar kesinleştiğinde tüm sanıklarla ilgili adli kontrol hükümlerinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildiğini söyledi. Sanıklar, Antalya Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Savarona yatında düzenlenen operasyonun ardından Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanıklar, ''insan ticareti yapmak'', ''bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek'', ''18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti'' ve ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma'' iddialarıyla yargılanıyordu.