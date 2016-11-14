Tevez'e 10 ay için 25 milyon Euro

Kariyerine ülkesinde Boca Juniors’ta devam eden Carlos Tevez'a Çin takımlarından Shanghai SIPG, 10 ay için 25 milyon Euro teklif etti.



Arjantin’in yetiştirdiği en yetenekli futbolculardan biri olan Carlos Tevez, 8 yıl üst düzey takımlarda süren Avrupa macerasında 2015 yılında son vermişti.



amkspor'un haberine göre; Juventus’tan ayrılıp altyapısında yetiştiği Boca Juniors’a geri dönen Tevez, beklenen performansının altında kalmıştı. Buna rağmen yer yer Avrupa takımlarının gündemine gelen golcü futbolcu, ülkesinde ayrılmayı düşünmediğini defalarca belirtmişti.

32 yaşındaki futbolcuyu sadece 10 ay oynatabilmek için kesenin ağzını açan Shanghai SIPG, tam 25 milyon Euro net para vermeyi teklif etti ancak Tevez, kulübünden ayrılmadı



Arjantin’de oynamak istediğini bir kez daha vurgulayan Carlos Tevez, servet değerindeki teklifi elinin tersiyle itti. Arjantinli futbolcu, teklifi kabul etmiş olsaydı Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi’nin ardından dünyanın en çok kazanan üçüncü oyuncusu olacaktı.



