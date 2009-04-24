Tevez'den ayrılık sinyali



Manchester United'ın Arjantinli golcüsü Carlos Tevez, ilk kez takımdan ayrılabileceğini söyledi. United'ın kendisine hala uzun soluklu bir sözleşme teklif etmediğini hatırlatan Tevez, "Sanırım gelecek sezon yeni bir takımın formasını giyeceğim" ifadelerini kullandı.





West Ham'dan kiralık olarak Manchester United'a giden Carlos Tevez'in sözleşmesi gelecek ay sona eriyor.



Manchester Menajeri Alex Ferguson, her fırsatta Arjantinli futbolcuyu kadroda tutmak istediklerini söylese de, yönetim Tevez'e henüz uzun soluklu bir kontrat sunmadı.



24 yaşındaki golcü uzun süre yeni kontrat için bekledikten sonra, ilk kez takımdan ayrılma sinyalleri verdi.



Bir Arjantin radyosuna konuşan Tevez, "İngiliz ekibi ile yolun ayrılıyor mu" sorusuna, "Sanırım evet" yanıtını verdi.



Takımın birçok önemli maçında forma giyemediğini hatırlatan Tevez, "Dünya Kupası yaklaşıyor. Bir maç oynayıp bir maç yedek oturamam. Manchester'da kalmam artık çok zor. Çünkü bir maçta 3-4 gol atsam bile, bir sonraki hafta yedek kalıyorum" diye konuştu.



Gelecek sezon için Avrupa'nın pek çok önemli kulübünün Tevez'in kapısını çalması bekleniyor. Arjantinli futbolcu, Dimitar Berbatov'un transfer edilmesiyle Manchester United ilk 11'indeki yerini kaybetmişti.