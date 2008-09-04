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Spor

Tevez M. City konusunda tedbirli

04 Eylül 2008 03:00



Carlos Tevez Manchester City’nin transferlerle çok güçlendiğini; derbi maçında dikkatli oynamaları gerektiğini söyledi. 

Robinho’yu Chelsea’den hızlı davranıp, 32 milyon avroya renklerine katarak ilgileri üstüne toplayan Manchester City rakiplerinin gözünü korkutuyor.

The Sun’a verdiği röportajda Tevez rakipleri ile ilgili olarak: “Robinho çok iyi bir oyuncu Manchester City’e güç katacaktır. Bu yıl zirveye ortak olabilirler. Robinho tribünleri hareketlendirecek hareketler yapan bir oyuncu. Fakat Premier Lig’de oynayan defans oyuncuları buna sert karşılık verebilir” dedi.

Robinho dışında Pablo Zabaleta, Shaun Wright-Phillips, Vincent Kompany, Tal Ben Haim, Glauber ve Jo’yuda transfer eden Manchester City’nin çok güçlü bir kadro oluşturduğunu da söyleyen Tevez: “Geçen sene iki maçında kaybetmiştik. Bu sene daha da güçlüler. Karşılıklı oynayacağımız maçlar çok ilginç olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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