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Spor

Tevez Juventus yolunda

Serie A takımlarından Juventus'un, Arjantinli golcü Carlos Tevez'i kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi

26 Haziran 2013 11:25

Juventus ile Manchester City'nin anlaşma sağladığı ve transferin kısa sürede açıklanmasının beklendiği kaydedildi.
 
İtalyan spor gazetelerinin haberine göre, Juventus Başkanı Andrea Agnelli, İngiltere'nin Manchester City Kulübü ile 29 yaşındaki golcünün transferi konusunda anlaştı.

Transfer karşılığında İtalyan takımının, Manchester City'e 9 milyon Euro ve bonus ödemesi yapacağı ifade edilirken, oyuncunun ise 3 yıllık sözleşme karşılığında siyah-beyazlı kulüpten yıllık 5,5 milyon Euro alacağı kaydedildi.

Juventus Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi, "Tevez tamam" başlığıyla haberi duyurdu.

Corriere dell sport gazetesi de Arjantinli golcünün İtalya'ya gelmek için yola çıktığını, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra transferin resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi.

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