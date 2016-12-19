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Spor

Tevez gözyaşlarıyla veda etti

Çin ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya transfer olması beklenen Carlos Tevez, Colon maçında gözyaşlarına hakim olamadı

19 Aralık 2016 17:20

Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, rekor transfer ücretiyle Çin'e gitmeye hazırlanıyor.

Boca Juniors'tan ismi açıklanmayan bir yönetici, Marca'ya verdiği röportajda, Tevez'in Shanghai Shenhua'ya transferinin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğunu söyledi

 

Oyundan alındı, gözyaşlarına boğuldu

 

Bu arada Tevez, dün gece Boca Juniors'ın La Bombonera'da Colon'u 4-1 yendiği maçta Çin transferini doğrulayan işaretler verdi.

Tevez, teknik direktörü tarafından 90. dakikada alkışlatmak için oyundan alınınca gözyaşlarına hakim olamadı. Arjantin basını bu durumu, "Tevez'in Bombonera'daki son maçı" olarak yorumladı.

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