Tevez gözyaşlarıyla veda etti

Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, rekor transfer ücretiyle Çin'e gitmeye hazırlanıyor.

Boca Juniors'tan ismi açıklanmayan bir yönetici, Marca'ya verdiği röportajda, Tevez'in Shanghai Shenhua'ya transferinin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğunu söyledi

Oyundan alındı, gözyaşlarına boğuldu

Bu arada Tevez, dün gece Boca Juniors'ın La Bombonera'da Colon'u 4-1 yendiği maçta Çin transferini doğrulayan işaretler verdi.

Tevez, teknik direktörü tarafından 90. dakikada alkışlatmak için oyundan alınınca gözyaşlarına hakim olamadı. Arjantin basını bu durumu, "Tevez'in Bombonera'daki son maçı" olarak yorumladı.