Tevez: Ayrılmak istiyorum

T24 - Manchester City'de kaptanlığa kadar getirilen Carlos Tevez takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.





Manchester City'nin Arjantinli kaptanı Carlos Tevez, başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı.

İngiltere basınındaki haberlerde, Tevez'in bu talebi City yetkililerine hafta içinde yazılı olarak ilettiği ve yetkililerin bu istek karşısında şaşkına döndüğü belirtildi.

1,5 yıl önce Manchester United'dan City'ye transfer olan Tevez, etkili ve taraftarların beğenisini kazanmış bir oyuncu olarak görülüyordu. 60 maçta 39 gol atan Tevez'in takımdan ayrılması durumunda eksikliğinin hissedileceği belirtiliyor.

26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun ülkesindeki 2 kızını özlediği ve son dönemde Teknik Direktör Roberto Mancini ile arasının bozulduğu, bu nedenle takımdan ayrılmak istediği sanılıyor.

