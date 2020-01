TEV'de 50 yılı geride bırakan Gülse Bilsal: En çok Zeki Müren'den bağış almakta zorlandım

Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) 50 yılını geride bırakan Gülse Bilsal Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Yüzbinlerce öğrencinin eğitimine destek olan Bilsal, "Ben TEV için yaşıyorum" diyor. Birçok ünlü kişiden bağış alırken en çok ünlü sanatçı Zeki Müren'de zorlandığını söyleyen Bilsal "Bağış vermesi konusunda en zor Zeki Müren’i ikna ettim. Tam 5 yıl sürdü." diyor

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, Güsel Bilal, Türk Eğitim Tesisi adıyla 1967’de 200 kişi ile kurulan Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV), Vehbi Koç’un “Bu senin yapacağın iş” teklifiyle genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra vakıfta eğitim müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı yapan, emekli olduktan sonra da mütevelli heyet üyesi olarak hizmet vermeye devam eden Bilal, çalışma süresi boyunca her gittiği yerden ciddi bağışlar aldı. Bilal, “Ben çalışmanın iş ahlakı ve iş dürüstlüğünün ne olduğunu Vehbi Koç’tan öğrendim” diyor.

Güsel Bilal, Zeki Müren, Safiye Ayla gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok insanı TEV’e bağış vermesi konusunda ikna etti. Bilal, “Bugüne kadar halledemediğim tek bir olay olmadı. İnsanlara o an içimden ne gelirse onu söylüyorum. Bağış vermesi konusunda en zor Zeki Müren’i ikna ettim. Tam 5 yıl sürdü. Sonrasında ise Zeki Müren’le çok yakın arkadaş olduk” diyor. Hâlâ bağışçı bulmaya devam ediyor.

Zeki Müren'i 5 yıl boyunca aradı

Safiye Ayla’yı vakıfta temsil eden, Zeki Müren’i 5 yıl boyunca haftada 3 kez arayarak mal varlığını TEV’e bağışa ikna eden Bilal, yaptığı katkılar nedeniyle yurtiçi ve dışından birçok kez ödüle layık görüldü. Vakıftaki 35’inci hizmet yılı nedeniyle her yıl yurtdışında yüksek lisans eğitimine gidecek bir gence “Güsel Bilal Eğitim Bursu” verildi. 10 yıl boyunca Güsel Bilal bursuyla her yıl bir yüksek lisans öğrencisi yurt dışında eğitim gördü. Bilal, “Bu benim hayatımda en önemli ikinci mutluluktur. Paranın pulun, her türlüğü varlığın üstünde” diyor.

Evliliği değil, TEV'i seçti

Güsel Bilal, ömrünü adadığı TEV’de bu yıl 50’inci yılını dolduruyor. Bugüne kadar topladığı bağışlarla binlerce öğrencinin hayatını değiştiren, kadınların eğitimine ve iş hayatına atılmalarına yönelik çalışmalara da imza atan Güsel Bilal, şimdi de aynı şevkle uzun yıllar daha bağış toplamayı hedefliyor. Bursiyerlere destek olurken hiç evlenmeyen Bilal, bunun nedenini şöyle açıklıyor:

“Beni evlendirmek için çok uğraştılar ama evlenmedim. Evlenseydim hem ev hem TEV olacaktı. İkisinden birini eksik yapacaktım. O yüzden evliliği düşünmedim. İyi ki düşünmemişim. Başkalarını mutlu etmeyi tercih ettim. 60’a yakın çalışanımızı, bursiyerimizi evlendirdim. Bir kere görüp de yakıştırırsam benden kaçmaz.”

Kanseri çalışarak yendi

1999’da meme kanserine yakalanan, tüberküloz olan Güsel Bilal, bu hastalıkları yenerken yanında “çocuklarım” dediği bursiyerler oldu. Kemoterapi seansları sonrası koşarak vakfa giden Bilal’e doktorunun bile önerisi işe gitmek yönünde oldu. Bilal, doktorların “Sana hiçbir ilaç kendi yaptıkların kadar enerji veremez, biz sana bir şey yapamamışız’ dediğini bu enerjisi ile kanseri yendiğini anlatıyor.

'Batman’ın Anası'

Batman’da yaygın görülen kızların intiharı nedeniyle onlara beceri kazandırmak amacıyla bir toplum merkezine bursiyerlerin “Güsel Abla”sı Güsel Bilal Çok Amaçlı Toplum Merkezi adı verildi. Bilal, adının verilme nedenlerini şöyle açıklıyor: “Ne yapabiliriz diye düşündük. Biz kadınlara bir beceri kazandırırsak, kendilerine ve ailelerine katkıda bulunurlar, kişilik sahibi olurlar deyince valinin çok hoşuna gitti ve 2001’de merkezi açtık. Kadınlar, halı, kilim dokuma, el sanatları, bilgisayar, ev ekonomisi gibi farklı konuları öğrendiler. Orada meslek sahibi oldular. Batman’daki merkezle haftada en az bir kere konuşuyorum. Bana “Batman’ın Anası” diyorlar"