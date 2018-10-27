TETİŞ Yapı Elazığspor-Hatayspor: 0-1

Erkan BAY / ELAZIĞ, (DHA) -

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Gökmen Olgaç (xx), Vural Gül (xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xx) - Adem (x), Emre (x), Orhan (x), Onur (xx) (Dk. 46 Eren x), Kadir Bekmezci (xx), Kadir (xx) (Dk. 84 İdrissa Diarra), Tatos (xx), Serkan (x), Ahmet (x), Bagayoko (xx)

HATAYSPOR: Akın (xxx) - Hamza (xx) (Dk. 72 Tom xx), Selim (xx) (Dk.90 Soner) Yusuf (xxx), Yılmaz (xxx), Mesut (xx), Sadi (xx), Murat (xx), Caner (xx), Kubilay (xx), Gökhan (xx) (Dk.63 Sinan x)

GOLLER: Dk.74 Yusuf (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Eren (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Bagayoko, Kadir, Kadir Bekmezci (Elazığspor) - Yusuf (Hatayspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında Hatayspor\'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip Hatayspor\'u galibiyete taşıyan gol, 74\'üncü dakikada Yusuf\'tan geldi.

14\'üncü dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Hamza’nın ceza sahası sol çaprazından şutunda savunma son anda ayak koydu.

16\'ncı dakikada Caner’in ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden arka direkteki Selim\'in kafa şutunda gole giden topu, Emre çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

56’ncı dakikada Eren’in ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Kadir, gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi.

70’inci dakika Mesut’un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

74’üncü dakikada sağ kanattan Tom’un ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yusuf\'un kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elazığspor kendi sahasında Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu.

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