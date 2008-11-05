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Ekonomi

TETAŞ elektriğe yüzde 12 indirim yaptı

TETAŞ elektrik dağıtım şirketlerine uyguladığı tarifede, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yüzde 12,3 oranında indirime gitmek üzere EPDK'ya başvurdu.

05 Kasım 2008 02:00

Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi (TETAŞ), elektrik dağıtım şirketlerine uyguladığı tarifede, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yüzde 12,3 oranında indirime gitmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurdu.

Kamunun elektrik ticaretinden sorumlu şirketi TETAŞ, 2009 yılı elektrik toptan satış tarife önerisini EPDK'ya sundu. Bu çerçevede şirket, toptan elektrik fiyatlarında kilovatsaat başına (kWh) 14,39 Ykr olarak uyguladığı ücretin 12,62 Ykr'ye indirilmesini istedi.

Mevzuat gereği konu EPDK'nın Aralık ayı içerisinde yapacağı Kurul toplantısında yeni tarifenin onaylanması halinde yılbaşından itibaren yeni toptan fiyatlar uygulamaya girecek.

Bu kapsamda Aralık ayı içerisinde TETAŞ'ın yanı sıra TEDAŞ'ın yeniden yapılanması sonucu ortaya çıkan, 20 dağıtım şirketi de maliyet değişimlerine bağlı olarak yeniden düzenleyecekleri tarifelerini EPDK'nın onayına sunacak.

İlgili kanun gereği TETAŞ'ın kar veya zarar yapmadan yıl sonunu kapatması gerekiyor. Söz konusu indirimin nihai tüketiciyi etkileyip etkilemeyeceği, dağıtım şirketlerinin maliyet unsurlarındaki değişime göre düzenleyeceği yeni tarifelere bağlı olduğu belirtiliyor.

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