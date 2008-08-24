Teşvikte sıra küçük işletmelerde

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhuriyet tarihinden bugüne tüm yatırım teşviklerinden büyük işletmelerin faydalandığını, ancak bu yapının artık iflas ettiğini belirterek, "Yeni teşvik sistemi yürürlüğe konulmalı ve küçük işletmeler göz ardı edilmemeli" dedi.



Palandöken, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki yatırım teşvik sisteminin büyük işletmeleri esas aldığını ve yalnızca bunların yatırımlarının özendirildiğini, küçük işletmeler ile esnaf ve sanatkârların yatırım ve yeni işyeri açma girişimlerinin teşvik sisteminden yararlandırılmadığını kaydetti.



Yatırımların teşvikini belirli büyüklüklere bağlayan teşvik sistemlerinin dünyada artık terk edildiğini, Türkiye'deki mevcut teşvik sisteminin de topyekün silinip AB standartlarında yeni bir teşvik sisteminin yürürlüğe konulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük girişimcilerin her bir kişilik istihdam için ortalama 270 bin YTL gibi çok yüksek

yatırım yapması gerekiyor. Esnaf ve sanatkârlarımız ile küçük girişimcilerimiz, teşvik edilmeleri halinde bu rakamların çok altında yatırım tutarıyla istihdama katkı yapabilirler. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 1 milyon 800 bin esnaf ve sanatkar büyük ekonomik sıkıntılar içinde. Her esnaf ve sanatkârın yanında en az bir çırak, kalfa veya ustanın istihdam edildiği varsayıldığında, bir kriz anında veya bu kesime destek verilmemekte ısrar edilmesi durumunda, zorunlu olarak istihdam dışı kalacak bu 1 milyon 800 bin çalışana devletin yeniden iş yaratabilmesi için muazzam bir kaynağa ihtiyacı var. Böyle bir kaynağın temini Türkiye olanakları çerçevesinde mümkün değil."

