Teşvikte sıfır vergi ve faizin yarısı devletten

T24 -

Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni teşvik paketinde, “beşinci bölge” ayarı yapıldı. Türkiye, 5 teşvik bölgesine ayrılacak.Beşinci bölge, Doğu ve Güneydoğu illerini kapsama alan “az gelişmişlik” ölçüsüne göre belirlenecek. Bu bölgedeki illere yüzde 100’e varan vergi muafiyeti ve yatırım kredi faizlerinin yarısını devletin ödemesi gibi “özel” teşvikler uygulanacak.Hürriyet'in haberine göre, Ekonomik Koordinasyon Kurulu bakanlarının çalışmalarını son aşamaya getirdiği pakette, “stratejik ve teknolojik” sektörlere yönelik yeni teşviklerin yanısıra, az gelişmiş bölge desteklerine de yeni unsurlar eklendi.“Beşinci bölge” olarak adlandırılan az gelişmiş iller sepetinde, teknoloji değil, emek ağırlıklı yatırımlar “özel” teşviklerden yararlanacak. Yatırımlara yüzde 100 vergi muafiyeti sağlanacak. Sigorta prim desteği de diğer bölgelerden farklı olacak. Diğer bölgelerde bu desteğin süresi 2-3 yıl, 5’inci bölgede 9-10 yıla kadar çıkacak. Bedelsiz arazi verilecek. Devlet, bu bölgede yatırımlar için kullanılan kredi faizinin yüzde 50’sini üstlenecek.İlgili bakanlar, dünyada kriz devam ederken, Türkiye’nin yatırımları olabildiğince kendisine çekmesinin alt yapısını hazırladığını belirterek, şöyle dediler: “Türkiye bir anlamda uluslararası yatırımcılar için fırsat sunan bir ülke olacak. Normal ilerleme yetmez. Sıçrama yapacaklar sektörlerin ön planda olması lazım.Teknolojik ürünler, yüksek katma değerli ürünler gibi alanlara yoğun teşvik verilecek. Bu paket, Türkiye’ye yeni yatırımcıyı çekmenin yanısıra, Doğu ve Güneydoğu’da emek yoğun sektörlerde atılım olmasını amaçlıyor. Çünkü prim yok, vergi yok, arsa bedava, kredi faizinin önemli bir bölümünü devlet ödeyecek. Tüm bunlar yatırımları cazip hale getirir. Teknolojik yatırımlar beşinci bölgede olmaz ama, emek yoğun sektörler, bu bölgede yatırım yapar. Çünkü asgari ücret, büyükşehirlerde yaşayan biri için yetersiz, bu illerde oldukça önemli. Bu tür yatırımlar, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere gideceğine bize gelsin.”