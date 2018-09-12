Teşvikli yatırım sayısı azaldı, yatırım tutarı yüzde 50 arttı

Ocak-Haziran döneminde teşvik belgesi yatırım sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.83 azalırken, yatırım tutarı yüzde 49.8’lik artışla 80 milyar 658 milyon liraya yükseldi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde teşvik belgesi yatırım sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.83 azalmasına rağmen, yatırım tutarı yüzde 49.8’lik artışla 80 milyar 658 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde sağlanan istihdam ise yüzde 48.1’lik artışla 104 bin 593’ten, 154 bin 945’e çıktı. Sektörel bazda en dikkat çekici yatırım artışı hizmetler ve imalat sanayinde yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvik istatistiklerinden yapılan hesaplamalara göre, 2018 yılının ilk yarısında teşvik belgesi yatırım sayısındaki azalmaya rağmen, yüksek hacimli yatırımlar sebebiyle teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı büyük artış gösterdi. Ocak-Haziran döneminde teşvik belgesi alan proje sayısı yüzde 6.83 gerileyerek 3 bin 744’ten 3 bin 488’e indi. Buna karşılık aynı dönemde yatırım tutarı yüzde 49.8 artarak 53 milyar 808 milyon liradan, 80 milyar 658 milyon liraya çıktı. 2018 yılı, teşvikli yatırımların istihdama katkısını da artırdı. Geçen yılın ilk yarısında teşvik belgeli 3 bin 744 yatırımda 104 bin 593 kişilik istihdam taahhüdünde bulunulurken, bu yıl aynı dönemde 3 bin 488 proje için 154 bin 945 kişilik istihdam öngörüldü. Geçen yıl teşvik belgesi başına oluşturulan istihdam 27.9 kişi iken bu yıl 44.4 kişi oldu.

Hizmetler sektörüne yatırım yüzde 107.1 arttı

Yatırımlar kapsamında öngörülen istihdamdaki yüksek oranlı artış, bu dönemde hizmetler sektöründen kaynaklandı. 2017’nin ilk yarısında 17 milyar 442 milyon liralık yatırım başvurusunun geldiği hizmetler sektöründe, bu yıl yüzde 107.1’lik artışla 36 milyar 135 milyon liralık başvuru yapıldı. Aynı dönemde imalat sanayine yapılan yatırım başvurusu yüzde 83.1 artarak 32 milyar 803 milyon liraya, tarım sektörüne yapılan yatırım başvurusu yüzde 76.4 yükselişle 1 milyar 562 milyon liraya, madencilik yatırım başvuruları ise yüzde 3.8 artarak 1 milyar 309 milyon liraya çıktı. Buna karşılık enerji sektöründeki yatırım başvurusu yüzde 45.7 azalarak 8 milyar 849 milyon liraya geriledi.