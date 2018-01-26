Mali teşvikler azalıyor, faiz artışı beklentisi yüksek; Türkiye’de para politikası 2018’de daha az genişlemeci olacak

Mali teşviklerin azalacağı ve daha fazla faiz artışı gerçekleşeceği beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Bloomberg, Türkiye para politikasının 2018 yılında ‘daha az genişlemeci’ olacağı öngörüsünde bulundu.

BloombergHT’de yer alan habere göre, 2018 yılı için Orta Doğu Ekonomik Araştırma Raporu’nu yayınlayan Bloomberg Intelligence ekibi, 2017 yılında yüzde 6.2 seviyesinde büyüyen Türkiye'nin Orta Doğu bölgesindeki genişlemenin neredeyse yarısına katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Olumsuz bir durum olmak zorunda değil"

Raporda, Türkiye ekonomisindeki bu büyümenin, büyük ölçüde mali teşviklerden ve kredi büyümesinden kaynaklı olduğu kaydedildirken; bunun yanı sıra, ülkedeki mali teşviğin ve kredi büyümesinin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 450 baz puanlık sıkılaşmasını geride bıraktığı belirtildi.

Aynı rapora göre, Türkiye'de para politikasının, mali teşviklerin azalması ve daha fazla faiz artışı yönündeki beklentiler ile birlikte 2018 yılında daha az genişlemeci olması bekleniyor. Bloomberg Intelligence'a göre, bu, olumsuz bir durum olmak zorunda değil - daha yavaş bir büyüme ve daha yüksek faizler, enflasyonu aşağı çekebilir ve kura istikrar kazandırabilir.