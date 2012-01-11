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Ekonomi

Teşvik sistemi cari açığı azaltacak ANKARA (A.A) 

11 Ocak 2012 15:30

-Teşvik sistemi cari açığı azaltacak ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankasının açıkladığı cari açığa ilişkin verilerin Hükümetin aldığı önlemlerin sonuçlarının alındığını gösterdiğini belirterek, ''Çalışmalarında son aşamaya geldikleri yeni teşvik sisteminin 'cari açığı azaltacak' bir mekanizma olacağını'' belirtti.  Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, cari açıkta son aylarda görülen azalma eğiliminin devam ettiğini, Kasım ayı cari açığının yüzde 13 oranında azaldığını kaydetti. 2012'nin, cari açıkla mücadelede yeni bir başlangıç yapacakları bir yıl olacağını dile getiren Çağlayan, ''Kasım 2011'de cari açık bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında azalarak 5 milyar 188 milyon dolar oldu.  Aynı dönemde 2011 Kasım ayı dış ticaret açığı da yüzde 4 azalarak 6 milyar 517 milyon dolar oldu. Bu veriler önlemlerin sonuçlarının alındığını göstermektedir'' değerlendirmesinde bulundu. Çağlayan, Kasım ayı cari açık rakamının 2011 yılının en düşük üçüncü cari açık rakamı olduğunu anımsattı. 2011 yılının ilk 6 ay cari açık ortalamasının 7,5 milyar dolar, son 5 aylık cari açık ortalamasının ise 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Çağlayan, 2012'nin mal ihracatı, hizmet ihracatı ve yatırımların teşviki düzenlemesi ile cari açıkla reel anlamda mücadele yılı olacağını kaydetti. Çalışmalarında son aşamaya gelinen yeni teşvik sisteminin 'cari açığı azaltacak bir mekanizma' olacağını belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Cari açığın azaltılmasında önemli kalemlerden biri olan hizmet ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 37 milyar dolara, 11 aylık hizmet ithalatımız ise 18,8 milyar dolara ulaştı. Hizmet ihracatından net kazancımız 18,2 milyar dolardır.  2011 yılının 11 ayında turizm gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 22,3 milyar dolara, inşaat sektörü geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 700 milyon dolara ulaşmıştır. Cari açıkla mücadelede önemli araçlardan biri olan uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde 11 ayda yüzde 70 artış söz konusudur. 11 ayda uluslararası doğrudan yatırım 12 milyar 84 milyon dolara ulaşmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman ve cazibe merkezi olduğunu göstermesinin yanı sıra, cari açığın finansmanında önemlidir.''

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