-Teşvik sistemi ay sonuna kadar açıklanacak ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dış ticaret açığı verilen, Türkiye'de üretilmeyen veya yeterli üretim olmadığı için dışarıdan ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlayacak bir teşvik mekanizması üzerinde çalıştıklarını belirterek, ''İnşallah bu ay sonuna kadar sistemi açıklayacağız'' dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Aralık ayı ihracat rakamlarının açıklandığı basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teşvik çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine ''teşvik konusunda kim nerede ne yazıyorsa inanmayın'' diyen Çağlayan, üzerinde çok gizli bir şekilde çalıştıkları teşvikle ilgili çalışmayı Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) bugünkü toplantısında sunacaklarını bildirdi. Çağlayan, ''Dış ticaret açığı verdiğimiz, ülkemizde üretimi olmayan veya yeterli üretim olmadığı için dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerin artık ülkemizde üretilmesini sağlayacak bir teşvik mekanizması üzerinde çalışıyoruz'' diye konuştu. Bu akşam EKK'ya sunulduktan sonra çalışmaya son şekli verilerek birkaç gün içinde Bakanlar Kurulu ve Başbakana sunulacağını ifade eden Çağlayan, çalışmanın bu ay sonuna kadar açıklanacağını bildirdi. -Suriye'ye alternatif yollar- Son dönemde yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle Suriye'ye ihracatın azaldığını kaydeden Çağlayan, transit geçişlerin ise şu anda devam ettiğini kaydetti. Suriye güzergahının 11 ülkeyi kapsadığını, ancak bu 11 ülkeye yapılan toplam ihracatın sadece yüzde 13'ünün karayolu ile yapıldığına dikkat çeken Çağlayan, şunları söyledi: "Biz alternatif geçişler üzerinde zaten çalıştık. Şimdi Mersin-İskenderiye (Mısır) Ro-Ro seferlerinin tüm altyapısını hazırladık, zannediyorum bu ayın ortasına doğru artık Mersin-İskenderiye ve Ürdün sevkıyatlarımız başlayacak. Suriye üzerinden yaptığımız transit ticarette iki önemli ülke Suudi Arabistan ve Ürdün'dü. Yine Habur kapısından sevkiyat yapılması için gerek Irak, gerek Ürdün makamlarıyla arkadaşlarımız yerinde temaslarını toplantılarını yaptılar. Ben de Suudi Arabistan'a yaptığım son seyahatte sadece hac döneminde kullanılan Arar kapısının, hac mevsimi dışında bizim sevkıyatımıza açılmasını da talep ettim. Bütün kanallarımız açıktır. Çok olmayacak ama navlunlarda bazı ekstra harcamalar söz konusu olursa biz de bakanlık olarak ihracatçımızı, nakliyecimizi bu konuda yalnız bırakmayacağız.''