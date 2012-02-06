-Teşvik sistemi 10 güne açıklanıyor İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Yeni teşvik sistemi, son derece iddialı bir teşvik sistemi olacak. En geç bir hafta, 10 gün içinde kamuoyuna açıklayacağız'' dedi. Çağlayan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 7 ülkenin toplam GSYH'sının yaklaşık 2 trilyon dolar, ihracat toplamının yaklaşık 1,1 trilyon dolar, toplam ithalatının 650 milyar dolar, toplam dış ticaret rakamının da yaklaşık 1,8 trilyon dolar olduğunu anlattı. Türkiye'nin kaydettiği büyümeye değinen Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye, 2011 yılı itibarıyla bana göre yüzde 8'in üzerinde büyüme rakamına sahip olacaktır. Yüzde 8,3'lük büyüme rakamıyla Türkiye, dünya büyümesinde çok önemli bir yer alacaktır. 2012 yılında Türkiye ve Hollanda'nın aynı büyüme performansına sahip olması halinde, Türkiye'nin bugün dünyanın 17. büyük ekonomisindeki konumu 16. sıraya gelecektir. Brezilya, artık dünya ekonomisinde 6. sıraya gelmiştir. Artık 6. sırada İngiltere değil Brezilya var. 2014 yılında Brezilya, bu gidişle Fransa'yı geçecek ve dünyanın 5. ülkesi haline gelecek. Aynı şekilde bu yıl bittiğinde Rusya Kanada'yı, 2014 sonunda ise Hindistan İtalya'yı geçecek. İşte dünya ekonomisinde böylesine önemli bir değişim ve dönüşümün olduğu bir ortamda Türkiye de uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir.'' -Yeni teşvik sistemi...- Ekonomi Bakanı Çağlayan, yeni teşvik sistemine ilişkin şunları kaydetti: ''Yeni teşvik sistemi, son derece iddialı bir teşvik sistemi olacak. En geç bir hafta, 10 gün içinde kamuoyuna açıklayacağız. Yeni teşvik sistemi ile bilhassa otomotiv sektöründe, demir-çelik sektöründe, kimya sektöründe, rafineri sektöründe, ilaç-eczacılık, hava yolu, hava taşıtları ve yüksek katma değerli yüksek teknoloji ürünlere çok özellikli, önemli destekler vereceğiz. Bilhassa stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirmiş olduğumuz yatırımları yapanlara arsa tahsisi ücretsiz yapılacaktır. Gerek vergilerde, gerek yatırımda, gerek iş gücünün maliyetlerinde, sosyal güvenlikte çok önemli destekler verilecektir.'' TBMM'ye sunulan yabancıların mülk edinmesiyle ilgili kanuna da değinen Çağlayan, ''Bu kanunla getirilecek kolaylıkla, artık İslam ülkelerinin vatandaşları Türkiye'de istediği araziye sahip olabileceklerdir. Arazi konusunda yatırım yapmak için, başka ülkelere gitmek yerine kendi inancınızın, kendi kardeşlerinizin, kendi tarih ve kültürünüzü en iyi şekilde paylaşacağınız, sizlere en fazla 3 saat mesafede olan Türkiye'ye gelip gerekli yatırımları burada yapma imkanına sahip olacaksınız'' şeklinde konuştu. -''İhracat yapılamayan iki yer var''- Türkiye'nin ihracatındaki gelişime de değinen Çağlayan, bugün 135 milyar dolarla 246 gümrük bölgesine ihracatın söz konusu olduğunu vurguladı. Dünyada Türkiye'nin ihracat yapamadığı sadece iki yer bulunduğuna işaret eden Çağlayan, ''Biri Kiribati, biri Palau... Türkiye, bu iki gümrük bölgesinin dışında 246 gümrük bölgesinin tamamına ihracat yapar bir yapıya dönüşmüştür'' diye konuştu.