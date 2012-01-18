-''Teşvik primi'' iddialarına ilişkin soruşturma İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğince, Galatasaray Spor Kulübü hakkında ''teşvik primi'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili ''görevsizlik'' kararı verildiği öğrenildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası açılan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Galatasaray Spor Kulübü hakkındaki ''teşvik primi'' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayla ilgili ''görevsizlik'' kararı verdi. Savcı Berk, şüpheli olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, eski kulüp yöneticisi Bülent Tulun ve Mustafa Kabasakal'ın eylemlerinde örgütsel bir bağlantının tespit edilemediği ve iddiaların savcılığın görev alanına girmediği gerekçesiyle soruşturma dosyasını, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250. maddesiyle görevli, özel yetkili mahkeme ve savcılıklarda, örgüt kapsamındaki suçlara bakılıyor. Denizlispor ile Fenerbahçe arasında 2006 yılı sezonunda yapılan futbol maçından önce, o dönem Galatasaray Spor Kulübünde yönetici olan şüphelilerin Denizlispor'a teşvik primi gönderdikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Florya tesisleri ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı ile yöneticilerden Bülent Tulun'un evinde arama yapılmıştı. Bu arada savcı Berk'in, geçtiğimiz günlerde Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararıyla özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine gönderilen ''futbolda bahis ve kara para'' soruşturmasıyla ilgili de ''örgütlü suç kapsamında olmadığı'' gerekçesiyle görevsizlik kararı verdiği de öğrenildi.