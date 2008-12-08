Teşvik paketleri kriz derdine deva olmadı

ABD ne yapsa çare olmuyor

ABD'de geçen yıl konut piyasasında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel finansal krizi dindirmek için ekonomik paketler açıklayan hükümetler, ekonomilerin durgunluğa girmesine engel olamıyor.Her ne kadar hükümetler bir dizi ekonomik paket açıklasalar da birçok ekonomist, belirsizlik ve güvensizlik ortamı nedeniyle 2009'da dünya ekonomilerinin bir çoğunun durgunluğa gireceğini tahmin ediyor.''Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olması, ekonomide atıl kapasitenin olması, ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak tanımlanan'' durgunluk (resesyon), ABD'nin yanı sıra Euro bölgesini, Japonya'yı, İngiltere'yi, İzlanda'yı tehdit ediyor.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) kasım ayında yayımlanan ''Ekonomik Görünüm'' raporunda gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamları dikkate alınarak hesaplanan büyüme tahminlerine göre, bu yıl yüzde 1,4 büyümesi beklenen ABD ekonomisi, 2009 yılında yüzde 0,9 daralacak.Rapora göre, ABD ekonomisi 2008 yılının 3. çeyreğinde yüzde 0,3, 4. çeyrekte yüzde 2,8; 2009 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 ve 2. çeyreğinde yüzde 0,8 daralarak, durgunluğa girecek.ABD'nin durgunlukla ilgili en güvenilir araştırma kuruluşu olarak kabul edilen Ekonomik Araştırmalar Ulusal Bürosuna (NBER) göre ise ülke zaten Aralık 2007'den bu yana durgunlukta.OECD raporuna göre, GSYH rakamlarıyla bakıldığında, bu yıl yüzde 1 büyümesi beklenen Euro Bölgesi ekonomisi de gelecek yıl yüzde 0,6 daralacak. Euro Bölgesi ekonomisinin, 2008 yılının 3. çeyreğinde yüzde 0,9, 4. çeyreğinde yüzde 1, 2009 yılının 1. çeyreğinde yüzde 0,8, 2. çeyrekte yüzde 0,4 küçülmesi bekleniyor.Rapora göre, Almanya ekonomisi, bu yıl yüzde 1,4 büyüyecek, ancak gelecek yıl yüzde 0,8 daralacak.Fransa'nın da bu yıl yüzde 0,9 büyümesi, 2009 yılında ise yüzde 0,4 küçülmesi öngörülüyor.İtalya'da ekonominin bu yıl yüzde 0,4, gelecek yıl ise yüzde 1 daralması bekleniyor.İngiltere ekonomisi de küresel finansal krizden ciddi yara alan ülkeler arasında yer alıyor. Bu yıl yüzde 0,8 büyüyen İngiltere ekonomisinin, gelecek sene yüzde 1,1 daralacağı öngörüsünde bulunuluyor.Tahminlere göre, gelecek yıl Avusturya ve Belçika yüzde 0,1, Danimarka, Lüksemburg ve Macaristan yüzde 0,5, Hollanda yüzde 0,2 daralacak.İspanya'da da Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2008 yılı Temmuz-Eylül ayları arasındaki 3. çeyrekte ekonominin 15 yıldır ilk kez yüzde 0,2 küçüldüğünü açıkladı. Ülke ekonomisi, son olarak 1993 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmüştü.Küresel mali krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve adeta iflasa sürüklenen İzlanda ekonomisinin gelecek yıl yüzde 9,3 daralması bekleniyor. İzlanda'nın 2010 yılında da yüzde 0,7 küçüleceği öngörülüyor.İrlanda'nın da krizden sert darbe alarak bu yıl yüzde 1,8, gelecek yıl ise yüzde 1,7 küçülmesi bekleniyor.Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Japonya'da ekonominin 2. çeyrekte yüzde 0,9, 3. çeyrekte yüzde 0,1 daralmasının ardından hükümet teknik olarak durgunluğa girildiğini açıkladı.OECD ''Ekonomik Görünüm'' raporunda da GSYİH rakamları dikkate alınarak hesaplandığında, Japonya ekonomisinin, bu yıl yüzde 0,5 büyüyeceği, ancak gelecek yıl yüzde 0,1 daralacağı tahmin ediliyor.