'Teşvik işe yaramaz, devlet ayrıcalık yapsın'

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yatırım olanaklarının olduğunu ancak bögede güvenliğin sağlanmadan özel sektörün yatırıma sıcak bakmadığını belirtti.



Bölgedeki yatırımları artırmak için devletten bir ayrıcalık isteyen Konukoğlu, “Yapılacak bir iş kaldı. Devletin geçmişte Türkiye’de insanların sanayi kültürünü alabilmesi için öncülük yaptığı gibi Güneydoğu’da da sanayi kültürünü oluşturması” dedi.



Devlet ayrıcalık yapsın



Bölgedeki olaylara dikkat çekerek, “Oralarda bu hadiseler bitmeden hiçbir tane özel sektör oraya kolay kolay gitmez” diyen Konukoğlu şunları söyledi: “Devletin artık tesis kurması doğru değil ama Güneydoğu Anadolu bölgesine madem ki özel sektör gitmiyor, devlet bir ayrıcalık olarak oralara çok büyük emek yoğun sektörleri kurarak orada işsizliği önleyebilir. Zaten şu anda devlet oradan elektrik parası vermiyor, vergi de almıyor.”



Teşvik işe yaramaz



Güneydoğu’da şu an insanlara bazı yardımlar konusunda para verildiğini, bunların yerine devletin orada bir sanayi kültürü aşılaması gerektiğini belirten Konukoğlu, “Orada yeniden yapılanmayı ancak devletin yapacağı kanaati hasıl oldu. Özel sektörle hep konuşuyoruz, ama pek gelen arkadaşımız olmuyor” dedi. Yeni Teşvik Sistemi ile üçüncü ve dördüncü bölgelere tanınan imkanlara değinen Konukoğlu, şöyle konuştu: “Güvenliğin olmadığı yerde teşvik işe yaramaz. Bugün oradaki insanlar kendi güvenliğini sağlayamazken, oraya büyük tesislerin kurulması bence hayaldir. Ama onu devlet yapabilir. Devlet oraya çok büyük emek yoğun tesisleri kurabilir.”