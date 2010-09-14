-TESTERESİNİ ARARKEN KENDİSİ KAYBOLDU BOLU (A.A) - 14.09.2010 - Bolu'nun Kuzufındık köyünde kaybettiği odun testeresini aramak için ormana dönünce kaybolan yaşlı adam, bir gün sonra bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kuzufındık köyünde yaşayan 79 yaşındaki Abdullah Sarıyıldız dün öğleden sonra ormanda kaybettiği odun testeresini bulmak için tekrar ormana gitti. Uzun bir süre ormandan dönmeyen Sarıyıldız'ın yakınlarının, durumu Bolu İl jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirmesiyle köye arama kurtarma köpeğiyle gelen ekipler, yaşlı adamı aramaya başladı. Sarıyıldız, yaklaşık 16 saat süren arama çalışmasının ardından bir asker tarafından orman içindeki İğneciler mevkisinde düşmüş, elleri ve yüzü çamur içerisinde bulundu. Ekipler, yaşlı adamın aramaya gittiği testeresini de bir çam ağacının önünde buldu. Askerlerin yardımıyla köyde bekleyen ambulansa taşınan Sarıyıldız, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.