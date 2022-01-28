Test zorunluluğu işleri azalttı: Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

Bulgaristan vatandaşlarından ülkelerine dönüşte PCR testi istenmesi sebebiyle işleri azalan Edirneli esnaf, kampanya başlattı. Buna göre, Bulgarların bin TL ve üzeri alışverişlerinde PCR test ücretini kent esnafı karşılayacak.

Bulgaristan’da artan Covid-19 vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor.

PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye gelmeyince kent esnafı, kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini karşılayacaklarını açıklayan Edirne esnafından Ahmet Ezer, bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi. Ezer, Türk vatandaşlarına da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarını belirtti.

İHA'ya konuşan pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgarların oluşturduğunu ancak Bulgaristan vatandaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.