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Tespih taneleri üzerindeki parmak izi ile çözülen cinayette müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-  BURSA'da, 35 gün boyunca arandıktan sonra ormanlık alanda toprağa yarı gömülü cesedi bulunan 25 yaşındaki Ömer Erkmen'in cinayet sanıklarının yargılanmasına başlandı

11 Eylül 2017 13:23

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-  BURSA\'da, 35 gün boyunca arandıktan sonra ormanlık alanda toprağa yarı gömülü cesedi bulunan 25 yaşındaki Ömer Erkmen\'in cinayet sanıklarının yargılanmasına başlandı. Jandarmanın, olay yerinde bulduğu tespih üzerindeki parmak izlerinden yola çıkarak yakalayıp gözaltına aldığı şüphelilerden 35 yaşındaki Selahattin Ekin ile kardeşi 31 yaşındaki Şahin Ekin, 28 yaşındaki Mesut Ahmet Kılıç  tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma sırasında tespihin kendisine ait olduğunu belirten Mesut Ahmet Kılıç, \"Ömer\'i ben öldürmedim. Onu, \'Sen benim yeğenim ile nasıl bir ilişki yaşadın?\' diyen Şahin Ekin, 2 el ateş ederek öldürdü\" iddiasında bulundu.
Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi\'nde oturan ve madde bağımlısı olduğu bilinen Ömer Erkmen, geçen 5 Mart günü ortadan kayboldu. Oğlunun yaşamından endişe endişe eden Emine Erkmen, Cumhuriyet Savcılığı\'na başvurdu. Erkmen\'in cesedi, kaybolmasından 35 gün sonra Cumalıkızık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda bulunan tarlasına giden bir kişi tarafından toprağa yarı gömülü halde bulundu. Yapılan incelemede, Erkmen\'in, başından 2 kurşun ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma, bulduğu tespih taneleri üzerindeki parmak izlerini inceleyerek Ömer Erkmen\'in 6 arkadaşını gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Ekin,  Şahin Ekin, Mesut Ahmet Kılıç tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haklarında, Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 3\'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, 6 sanık ve avukatlarının yanı sıra daha önce işlediği bir suçtan dolayı tutuklu bulunan öldürülen Ömer Erkmen\'in babası Hakan Erkmen de getirildi. Duruşmada ifade veren Mesut Ahmet Kılıç, Ömer Ermen\'in, Selahattin ve Şahin Ekin\'in yeğeni Ceylan ile arkadaş olduklarını ifade ederken, şunları anlattı:
\"Olay günü gezmek için Cumalıkızık\'taki ormanlık alana gittik. Sohbet ederken bir anda ayağa kalkan Şahin, taş üzerinde oturan Ömer\'e, \'Yeğenim, Ceylan ile ilişkiye girdin mi? Ceylan\'ın senden çocuk aldırdığı söyleniyor. Doğru mu?\' diye sordu. Aralarında tartışma çıktı. Şahin, belindeki tabancayı çıkartıp bana uzattıktan sonra \'Bunu sen öldüreceksin\' dedi. Kabul etmedim. Bu kez, tabancamı zorla alıp Ömer\'e 2 el ateş ederek öldürdü. Sonra, bu olayı bir başka kişiye anlatmam halinde beni ve yakınlarımı öldüreceğini söyledi. Korktum. Kimseye anlatamadım. Ayrıca tespihimi olay yerinde nasıl düşürdüğümü hatırlamıyorum.\"
Duruşmada söz alan Şahin Ekin ile Selahattin Ekin suçlamayı kabul etmedi. Emine Ermen, oğlunu öldüren kişilerden şikayetci oldu.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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