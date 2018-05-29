Tespih hediye edilen CHP Sözcüsü Tezcan sordu: Sabır için mi?

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan‘a tespih hediye edildi. Esnaf ziyareti sırasında, 'Topuklu Efe' lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hediye ettiği tespihi alan Tezcan, “Sabır tespihi mi” diye sordu. Espirisi gülüşmelere sebep olan Tezcan, “Sabırla ve kararlı adımlarla iktidara yürüyeceğiz” diye ekledi.

Vatandaş hayat pahalılığından şikayet etti, Tezcan 24 Haziran'ı işaret etti

Memleketi Aydın’da seçim çalışmalarını sürdüren Tezcan, Çerçioğlu’yla birlikte Efeler’deki salı pazarına da gitti. Alışveriş yapan bir vatandaşın hayat pahalılığına dem vurarak, “Bunun nasıl önüne geçeceksiniz” diye sorması üzerine Tezcan şunları söyledi:

"24 Haziran’da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Millet İttifakı’na oy vereceksiniz. İnşallah bu pahalılık bitecek. Artık memlekette üretmeden tüketmeye alıştırdılar, sosyal devleti kuracağız. Bunun sebebi olanlar bunu çözemez. Siz bu yetkiyi onların elinden alacaksınız!”