Teslime Nesrin Paris'e yerleşecek

Radikal dincilerin ölüm tehditleri nedeniyle ülkesinden kaçmak zorunda kalan Bangladeşli yazar Teslime Nesrin'in Paris'e yerleşeceği bildirildi.



Paris belediye başkanlığından yapılan açıklamada, 1,5 ay önce belediyeye bu yönde talepte bulunan Nesrin'e konut tahsis edileceği belirtildi. Teslime Nesrin'e, 7 Temmuz 2008'de Paris'in fahri hemşehriliği verilmişti.



Nesrin, radikal dincilerin tehditleri nedeniyle 1994'te ülkesini terk etmişti.



Avrupa, ABD ve Hindistan'da yaşayan Nesrin, Ekim 2004'te de güvenlik gerekçesiyle yaşadığı Kalküta'dan başka bir şehre gönderilmişti.



Radikal dinci grupların baskıları nedeniyle yaşayacak kent bulamadığı Hindistan'dan ayrılarak Avrupa'ya gelen Nesrin'e İsveç'te bir yerel yönetim sığınma hakkı tanımıştı.