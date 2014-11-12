Teslim Töre'nin kızı 'O Ses Türkiye'ye katıldı

Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurucusu Teslim Töre'nin kızı Sidenur Töre, TV8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı.



'Doktor' isimli şarkıyı seslendiren Sidenur Töre için Hadise ve Gökhan mücadele verdi. Ancak Töre, Hadise'yi seçerek yarışmaya devam etti.

Teslim Töre; Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ın Diyarbakır Cezaevi'nden tahliye edilmesinden sonra evinde bir toplantı düzenlemiş ve burada Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun (THKO) kurulmasına karar verilmişti.



Töre, THKO'dan sonra Türkiye Komünist Emek Partisi'nin (TKEP) kurulmasına karar vermişti.