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'Teslim olmasaydım PKK beni öldürecekti'

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ĞKK'nın üst düzey yetkili olduğunu iddia eden bir terörsit teslim oldu.

08 Mayıs 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından K.C, ''teslim olmasaydım PKK beni öldürecekti'' dedi.


Bir süre önce örgütten kaçarak, Kulp'ta jandarma ekiplerine teslim olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından olan K.C, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ''Örgüt üyesi olmak'' suçundan tutuklandı.


Örgüt üyesi K.C, Kulp Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadede, terör örgütü PKK'ya 1992 yılında katıldığını anlattı.


Örgütte bulunduğu sıralarda sayısız eylemlere katıldığını anlatan K.C, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:


''2007 yılında aldığım bir kararla bu sorunun çatışmalarla çözülmeyeceğine inandım. Son yıllarda örgütün politikasına karşı çıktım. Çok ciddi sorunlar yaşıyordum. Son olarak örgütte bir bayan ile duygusal ilişki yaşadım. Örgüt tarafından bu tür ilişkiler yasaktı. Bizim ilişkimizin duyulması üzerine ilişkide olduğum bayan baskılara dayanamayıp intihar etti. Bunun üzerine örgüt beni mahkemeye çıkarıp infazımı isteyecekti. Bunu bildiğim için ilk fırsatta gelip güvenlik güçlerine teslim oldum.''


Örgüt üyesi K.C, TCK'nın ''Etkin Pişmanlık'' hükümlerinden yararlanmak istediğini de bildirdi.

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