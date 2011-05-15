-TESLİM OLAN TERÖRİSTLER DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ SİLOPİ (A.A) - 15.05.2011 - Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist, Diyarbakır'a gönderildi. Alınan bilgiye göre, Irak'tan Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan önceki gün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist, Silopi Jandarma Komutanlığındaki sorgunun ardından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan 4 terörist, hazırlık dosyalarıyla birlikte Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığına gönderildi.