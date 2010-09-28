Teslim olan bir günlük PKK'lı Hakkâri saldırısını anlattı

T24 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü üyesi İ.A, Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayı gerçekleştirdiği belirtilen "Serhat Ferhat" kod adlı örgüt üyesi hakkında bilgi verdi.



Silopi'deki Verimli Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim olan biri kadın 6 terör örgütü üyesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren örgüt üyelerinden 5'i "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldı.



Bir örgüt üyesi hakkında ise eyleme katıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Hakkari'deki patlamayla ilgili bilgi verdi



Teslim olan terör örgütü üyelerinden İ.A, Hakkari'de 9 kişinin yaşamını yitirdiği 1'i bebek 4 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili bilgi verdi.



Ailevi nedenlerden dolayı 25 Temmuz 2010'da terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, Van'da bir derginin dağıtım işinde bir süre çalıştıktan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçerek buradan örgüte katıldığını anlatan İ.A, "Örgüte 1 gün dayanabildim. Kaçıp KDP'ye teslim oldum. Orada beklerken televizyondan Hakkari'deki olayı ve saldırganlarının fotoğraflarını izledim. İçlerindeki Serhat Ferhat kod adlı şahıs benim Hakkari'de teslim edildiğim gruptaydı. Kimliğimi alıp bana 'Sen Irak'a gideceksin' demişti" dedi.



Örgüt üyeleriyle mağarada bir gece kaldığını ifade eden İ.A, mağarada yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Benim kaldığım mağaranın yanında bir mağara daha vardı. Mağaradan çıkıp yakınlardaki bir evde bekledik. Akşam buraya gelen Serhat Ferhat kod adlı kişi benim yanıma oturdu. Haki renkli sırt çantasını yere koydu. Çantanın içinde bir şey aradı, ancak bulamayınca içindeki malzemeleri çıkarttı.



Çantayı boşaltınca içinden karton kutuda bantta sarılı yeşil renkli yuvarlak çantaya sığacak büyüklükte bir mayın çıktı. Mayın ile birlikte bir cep telefonu, telsiz, bağlantı kabloları ve puşiye sarılı ne olduğunu bilmediğim bir malzeme de vardı.



Malzemeleri çantaya yerleştirdikten sonra yanındakilere 'gece 3-4 gibi beni uyandırın' diyerek yere uzanıp uyudu. Gece çantasını alıp ayrıldı. Biz de mağaraya geri döndük."



Örgüt üyesi İ.A, Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına götürüldüğünü ve burada 1 gün kaldıktan sonra yanlış yaptığını anlayarak kaçtığını kaydetti.

3 yaşındaki çocuğuyla teslim oldu



Öte yandan Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olan grupta, beraberinde 3 yaşındaki çocuğu bulunan kadın örgüt üyesi S.İ. de yer aldı. S.İ, örgüte Hollanda'da yaşadığı sırada katılmaya karar verdiğini, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim gördüğünü anlattı.



Burada tanıştığı bir örgüt üyesiyle 2007 yılında kaçarak Irak'ta evlendiğini ifade eden S.İ, "3 yaşındaki çocuğumla birlikte teslim olmaya karar verdim. Eşim yurt dışına gitti. Ben ise çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldim" dedi.



Savcılık, örgüt üyesi S.İ'yi "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandırarak, serbest bıraktı.