T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teslim olan 5 terörist serbest bırakıldı DİYARBAKIR (A.A)

30 Ağustos 2011 20:03

-Teslim olan 5 terörist serbest bırakıldı DİYARBAKIR (A.A) - 30.08.2011 - Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 5 kişi, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarından bir süre önce kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK üyesi 5 kişinin dosyası Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Teslim olan 5 örgüt üyesi ''Etkin pişmanlık'' hükmünden yararlanarak salıverildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24