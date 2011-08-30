-Teslim olan 5 terörist serbest bırakıldı DİYARBAKIR (A.A) - 30.08.2011 - Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 5 kişi, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarından bir süre önce kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK üyesi 5 kişinin dosyası Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Teslim olan 5 örgüt üyesi ''Etkin pişmanlık'' hükmünden yararlanarak salıverildi.