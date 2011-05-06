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Dünya

TESLİM OLAN 361 SURİYELİ SERBEST BIRAKILDI ŞAM (A.A)

06 Mayıs 2011 00:19

-TESLİM OLAN 361 SURİYELİ SERBEST BIRAKILDI ŞAM (A.A) - 05.05.2011 - Suriye'de bir süredir devam eden olaylara karışan ve teslim olan 361 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. Resmi haber ajansı SANA, "Suriye'de meydana gelen çeşitli olaylara katılan ve teslim olan 361 kişinin herhangi bir eyleme karışmayacaklarını taahhüt etmelerinin ardından serbest bırakıldığını" duyurdu.  İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan bir bildiride, "Suriye'de silahlı eylemler dahil olmak üzere çeşitli olaylara karışan kişilerin 15 Mayıs'a kadar silahları ile birlikte teslim olmaları halinde, kanuni cezalardan muaf tutulacağı" kaydedilmişti. Bildirinin ardından teslim olanların polis merkezlerine başvurmaya devam ettikleri ve "güvenlik güçleri ile işbirliği yaptıkları" belirtiliyor.

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