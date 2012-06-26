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Teslim olan 15 PKK'lıdan 7'si serbest bırakıldı

Yaşları küçük olan 7 PKK ’lı serbest bırakılırken, 8’i Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi

26 Haziran 2012 21:28

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, güvenlik güçlerine teslim olan 7'si 18 yaşından küçük, 15 PKK'lı, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak serbest bırakıldı.

PKK ’nın Kuzey Irak ’taki barınma alanlarından kaçarak 21 Haziran günü Silopi’den Irak ’a açılan Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan 7’si 18 yaşından küçük 15 PKK ’lı, soruşturmasının ardından Silopi’de adliyeye çıkarıldı. 
 
Burada yaşları küçük olan 7 PKK ’lı serbest bırakılırken, 8’i Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. 
 
Savcılıkta ifadeleri alınan PKK ’lılar sevk edildikleri mahkemede ’Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlandırılarak, serbest bırakıldı. 
 

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