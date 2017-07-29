Tesla'nın elektrikli arabası Model 3 teslim edildi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla uygun fiyatlı, sıfır emisyonlu ilk modelini sahiplerine teslim etti. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fremont kentinde bulunan Tesla fabrikasında yapılan teslim töreninde ilk 30 araç sahiplerine verildi. Model 3 için 500 binden fazla sipariş olduğu belirtilirken şirket sahibi Elon Musk, siparişlerin büyük çoğunluğunun ABD pazarından geldiğini açıkladı.

2016 ilkbaharında Tesla, Model 3 projesinin hayata geçirileceğini duyurduğunda birkaç hafta için sipariş listesine 370 binden fazla kişi adını yazdırmıştı. Musk, daha fazla ön sipariş almak için çaba göstermediklerini, zira üretime geçmeden bunun bir anlamı olmayacağını belirtti.

Ağustos ayında 100 araç üreteceği bildirilen şirketin, aralığa kadar ise aylık üretimi 20 bine çıkarması öngörülüyor. 35 bin dolara satılan araçlar ile elektrikli otomobil piyasasında çok daha geniş tüketici katmanlarına hitap edilmek isteniyor.

Erkenden tamamen elektrikli taşıtlara yönelen Tesla ile otomobil sanayi arasındaki çekişmede, Elon Musk için önemli bir zafer olarak gösterilen Model 3'ün belli bir süre sonra kendi başına gidebilmesi öngörülüyor. Musk, araçların sekiz kamera ve bir düzine sensörden olaşan donanım ile teslim edileceğini, kendi başına yolculuk için gereken yazılımın ise daha sonra ekleneceğini belirtti.

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dpa/rtr, AÜ/BS