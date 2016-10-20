Tesla yeni arabalarının tümünü sürücüsüz araç olarak üretecek

Elektrikli araç üreticisi Tesla bundan sonra bütün otomobilleri sürücüsüz araç donanımıyla üreteceğini açıkladı.

Tesla geçen yıl araçlarında oto fren gibi sürücüsüz araç özelliklerini içeren otopilot sistemini tanıtmıştı.

Şirket, yeni sistemleri test etmek için geçici olarak otopilot özelliğini askıya aldığını da söyledi.

Tesla kurucusu Elon Musk aracın teçhizatını "bir araç içinde süper bilgisayar" olarak tanımladı ancak sürücüsüz araçların yollarda ne zaman kullanılacağına yetkililerin ve kamuoyunun karar vereceğini söyledi.

Musk, sürücüsüz araç teknolojisinin bu aşamada yerleştirilmesinin daha mantıklı olduğunu çünkü daha sonra bu donanımı araca monte etmenin yeni araç almaktan daha pahalıya mal olacağını belirtti.

Şimdilik bu teknoloji "gölge devrede" çalışacak ve sistemin ne zaman kazalara neden olduğu ya da hangi durumlarda kazayı önleyebileceği üzerine bilgi toplayacak.

Musk, Tesla'nın bir gün sürücüsüz araç teknolojisinin direksiyon arkasındaki insanlardan daha güvenli olduğuna yönelik verileri toplayabileceğine inanıyor.

Tesla'nın S ve X model araçlarındaki otopilot sistem sollama ve trafikteki akış hızını yakalama gibi özellikler sunuyor.

Ancak Tesla'nın S modelinde otopilot özelliği kullanan bir kişi Mayıs ayındaki bir kazada hayatını kaybetmişti.

ABD Milli Ulaşım Güvenlik Kurumu'nun kazayla ilgili raporunda aracın kamyonla çarpışmadan dakikalar önce büyük hız yaptığı belirtilmişti.

Otopilot sistemiyle ilgili basında çıkan olumsuz haberleri eleştiren Musk, her yıl sürücülü araç kazalarında 1.2 milyon insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bazı uzmanlar ise 'devrimci bir teknoloji hakkında pek çok haberin çıkmasının normal olduğunu' düşünüyor.

Aston İşletme Okulu'ndan Profesör David Bailey "Bu teknoloji kentte dolaşma tarzımızı radikal olarak değiştirecek ve hem yetkililer hem de medya tarafından denetim altında turulması doğru" dedi.

Tesla'nın en basit modeli 35 bin dolardan başlıyor ve en az 346 km batarya ömrü bulunuyor.