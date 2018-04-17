T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tesla üretime ara verdi

Tesla'nın hisseleri, geçen ay yaklaşık yüzde 25 değer kaybetmişti

17 Nisan 2018 15:54

Elektrikli Model 3 araçlarının üretimini geçici olarak durdurduğunu açıklayan Tesla, çalışanlara da ücretsiz izin verildiğini duyurdu. 

Tesla’nın CEO’su Elon Musk tarafından çalışanlara gönderilen mektupta otomasyonu iyileştirmek adına üretimi 4-5 gün süreyle durdurulduğu ve fabrikada çalışanların, bu süre zarfında ücretsiz izinli sayılacağı belirtildi. 

Bugüne kadar 400 bin adet sipariş alan Tesla’nın Model 3’üyle ilgili olarak Musk tarafından yapılan son açıklamada, yaza kadar 5 bin adet daha aracın üretilmesinin planlandığı kaydedilmişti. 

Martta, şirketin borsadaki hisseleri açısından tarihinin en kötü ayını geçiren Tesla’nın üretime ara verme kararı şirketin mali geleceği açısından kaygıları artırdı. Tesla’nın hisseleri neredeyse yüzde 25 düşmüştü. Moody's, Tesla'nın kredi notunu düşürmüş ve şirketin görünümünü negatife çevirmiş, Morgan Stanley de Tesla'nın Model 3 üretimini hızlandırması gerektiğini duyurmuştu.

ETİKETLER

teslamodel 3üretimaraelon musk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24