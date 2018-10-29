Tesla, Türkiye yatırımını durdurdu

Zorlu Center’da mağaza açma hazırlığında olan ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki siparişlerinin tamamen durması nedeniyle bu yatırım planını durdurdu. Tüm dünyanın merakla beklediği ve markanın şubat ayında Avrupa pazarına sunacağı Model 3’ün de orta vadede Türkiye’ye gelemeyeceği kesinleşti.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, iki ülke arasında yaşanan kriz sonrası Türkiye, ABD’den ithal edilen otomobillere haziran ayında yüzde 60 ek vergi koymuş, ağustos ayında ise bu oran yüzde 120’ye çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Tesla’da yeni siparişler durmuş, verilmiş siparişler de gümrükten çekilmeden geri yollanmıştı.

Lüks araç satışlarında pazar liderlerinden S&S Motors’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, ABD’li markanın Türkiye’ye yatırım planını durdurduğunu açıkladı.

Bilindiği gibi Tesla, Türkiye'de satış ve servis hizmeti vereceğini açıklamış, mağazanın yeri ise Zorlu Center olarak belirlenmişti.

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