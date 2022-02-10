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Ekonomi

Tesla, Türkiye'deki operasyonları için bir ilan daha açtı

10 Şubat 2022 14:22

Türkiye'de faaliyete geçmeye hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motor, Türkiye'deki operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye'de yeni bir şirket kurmuş ve şirkete "Telsla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited" adını verdi. Bu şirketin başına da Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer'i getirdi.

Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

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