Tesla'nın kurucusu Musk'tan Koronavirüs önlemlerine ağır eleştiri: Faşistçe

Elektrikli araç şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Koronavirüs nedeniyle Amerika’da evden çıkışın sınırlandırılmasını “faşistçe” bir önlem olmakla suçladı.



Musk Twitter’da, "İnsanların zorla eve kapatılması bana göre anayasal hakların çiğnenmesi demek. Bu demokratik değil, bu özgürlük değil. İnsanlara özgürlüklerini geri verin" diye yazdı.

Facebook kurucusu tam tersini savundu

Buna karşılık Facebook’un kurucusu Zuckerberg ise Koronavirüs’e karşı alınan önlemlerin çok çabuk gevşetildiğini savunarak bunun salgının yeniden canlanmasına ve uzun dönemde sağlıkta ve ekonomide daha kötü sonuçlara yol açacağını vurguladı.