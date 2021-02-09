Tesla'nın hamlesinden sonra Bitcoin'de rekor: 48 bin doları geçti

Tesla’nın Amerikan sermaye piyasaları regülatörüne (SEC) 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını bildirmesi sonrasında Bitcoin fiyatları rekor yükselişle 48 bin dolar seviyesini geçti. Bir miktar geriledikten sonra yeniden yükselen kripto para, 47.680 dolar civarından işlem görüyor.

Kripto destekçileri uzun zamandır kurumsal bir şirketin Bitcoin’i benimsemesinin önemine vurgu yapıyorlardı, fakat Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullanan şirketler MicroStrategy ve Square Inc ile sınırlıydı.

BloombergHT'nin haberine göre, S&P 500’ün en büyük dördüncü şirketinin Bitcoin’e girmesi ise her şeyi kökünden değiştirerek yeni bir tartışma yarattı.“Şirketlerin hazinelerinin kripto pozisyonlarını açıklayan önemli nedenler olduğunu ve diğerlerinin bu ilk adımı takip edeceğini düşünüyoruz” diyen Fundstrat Global Advisors stratejisti David Grider, bunun bir gecede gerçekleşmeyeceğini fakat şirketlerin hazinelerinin girişi için alan olduğunu ve bu eğilimin devam edeceğini düşündüklerini belirtti.