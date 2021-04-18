Tesla'nın Bitcoin'den kazancı araba satışlarını geçti

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araba şirketinin Bitcoin yatırımı sayesinde 1 milyar doların üzerinde kazanç sağladı. Ocak ayında kendi nakit rezervinden 48 bin Bitcoin alan Tesla’nın yatırımı, 10 haftada neredeyse iki katına çıktı.

Tesla’nın ocak ayında yaptığı ve şubat ayında duyurulan Bitcoin yatırımı, 1,5 milyar dolar değerindeydi. Değerinin en fazla 40 bin doları gördüğü dönemde alınan Bitcoin’ler 10 hafta boyunca devamlı olarak arttı.

Webtekno'nun haberine göre, o dönemde 12 milyar lira civarında bir değere sahip olan olan yaklaşık 48 bin Bitcoin, kırdığı rekorların ardından bu hafta en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde 64 bin doları aşan Bitcoin, Tesla’ya 1 milyar doların üzerinde kâr ettirdi. Bu, şirketin sattığı arabalardan kazandığı 721 milyon dolarlık kazançtan fazla.

Musk'ın etkisi büyük

Elon Musk, kripto paralara ilginin artmasında etkin bir oynadı. Tesla, yaptığı yatırımı 8 Şubat’ta ilk kez duyurduğunda, Bitcoin’in fiyatı birkaç dakika içinde yüzde 14 artmıştı. Bu yatırım, şirketin Bitcoin’e yönelik bir açılıma gitmesiyle de desteklendi. Tesla artık Bitcoin’le de ödeme almaya başlamıştı. Ayrıca şirketin CEO’su Musk, geçen ay Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla Bitcoin şeklinde alınan ödemelerin dönüştürülmeyeceğini; Bitcoin olarak saklanacağını kamuoyuna bildirmişti. Böylece şirketin Bitcoin hakkındaki görüşlerinin kalıcı olacağı sinyalleri verilmiş oldu.