Tesla hissesi bir günde yüzde 21 düştü

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri, şirketin S&P 500’ün dışında bırakılmasının ardından Salı günü sert değer kaybetti.

Tesla hisseleri Salı gününü yüzde 21.06 düşüşle kapattı. Bu, bir günde yaşadığı en sert değer kaybı. Salı günkü düşüş, şirketin piyasa değerini 307,7 milyar dolara indirdi.

Bazı yatırımcılar, Tesla’nın Temmuz ayında arka arkaya dördüncü çeyrek de karlı bilanço açıkladıktan sonra S&P 500’e dahil edilmesini bekliyordu.

Tesla hissesi bu yıl yüzde 300 civarında yükselmişti. Salı günü yaşanan düşüşe rağmen şirket şu anda Toyota ve Volkswagen dahil dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden daha değerli.