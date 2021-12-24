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Dünya

Tesla, hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasına izin vermeyecek

Hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasının sürücünün dikkatini dağıttığı, kaza anında harekete geçmesinin önüne geçtiği belirtilmişti

24 Aralık 2021 10:45

Tesla, ABD'li otomobil güvenliği düzenleyicilerinin baskısı sonunda, araçlar hareket halindeyken, dokunmatik ekranda video oyunlarının oynanmasına izin vermeyi bıraktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği,  Tesla araçlarda "Passenger Play" adı verilen internet üzerinden oyunlar oynanmasını sağlayan fonksiyonun araç hareket halindeyken kullanım dışı olacağını açıkladı.

Hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasının sürücünün dikkatini dağıttığı, kaza anında harekete geçmesinin önüne geçtiği belirtilmişti.

Model S Plaid, dünyanın içerisinde gerçek anlamda oyun oynanabilen ilk seri üretim otomobil modelin konumunda yer alıyordu. 

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