Tesla'dan rekor satış

Tesla, 2022 yılı ilk çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket bu yıl ilk çeyrekte 310 bin araç teslimatı yaparak rekor kırdı. Rekor satışlar çip krizine ve lojistik sorunlarına rağmen gerçekleşti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir kez daha otomobil endüstrisi trendlerini alt üst etti. Çip krizi ve lojistik sorunlarıyla boğuşan pek çok otomobil şirketinin aksine Tesla araç satışlarında bir artış bildirdi.

Rekor kıran şirket ayrıca büyümeye de devam ediyor. Tesla bir kaç hafta önce biri Almanya Berlin’de diğeri ABD’nin Austin Teksas bölgesinde iki yeni fabrikasındaki faaliyetlerini hayata geçirdi.

Çip krizine rağmen rekor

İlk çeyrekte 310 bin otomobil sattığını belirten Tesla, bu satışın rekor olduğunu açıkladı. Şirketin ilk çeyrek sonuçlarına göre, teslimatların yüzde 95′ini Model 3 ve Model Y araçları oluşturdu.

Bu rakamla birlikte Tesla, satışlarda geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68’lik bir artış olduğunu belirtti. Şirket, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise 309 bin adet araç satmıştı. Londra merkezli yatırım şirketi Wedbush Securities teknoloji analisti Dan Ives’e göre, bu satışlar Çin’deki son corona virüsü kesintilerine ve Avrupa’daki lojistik sorunlara rağmen gerçekleşti.

Wedbush Securities tahminlerine göre bu sorunlar nedeniyle kabaca 20 25 bin araç teslimi ikinci çeyreğe sarktı. Ives, “Tüm bunlar altta yatan talep sayısının 2022’nin geri kalanı için güçlü görünmesini sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketleri solladı

Diğer otomobil üreticilerinin çoğu çeşitli tedarik zinciri sorunları nedeniyle üretimi daraltmak zorunda kaldı. Bu nedenle pek çok şirketin satış rakamları bir yıl öncesine göre sert düştü.

Örneğin General Motors’un ABD satışları, dördüncü çeyreğe göre yüzde 16 artmasına rağmen, bir yıl öncesine göre yüzde 20 düştü. Stellantis, bir yıl öncesine göre satışlarında yüzde 14’lük, Honda ise yüzde 23’lük bir düşüş bildirdi.

Elon Musk servetini artırdı

Tesla’nın patronu Elon Musk dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada bulunuyor. Yıl başından bu yana servetini yaklaşık 2,8 milyar dolar artıran Musk, şu an 273 milyar dolar servete sahip.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılan bir tahmine göre, dünyanın en zengin adamı olan Musk, 2024 yılına kadar dünyanın ilk dolar trilyoneri olabilir.

Musk'ın serveti 2017'den bu yana her yıl ortalama yüzde 129 artış gösterdi. Bu hesaba göre Musk iki yıl içinde trilyoner olabilir. Hesaplamalara göre 2024 yılında 52 yaşına girecek olan Musk'ın 1,38 trilyon dolar net değere ulaşabileceği belirtiliyor.